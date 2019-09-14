Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства. Он сообщил о признаниях людей, которые думали, что Украина будет независимой, но с Россией.

Бывший президент подчеркнул, что украинцы "не видели независимость как отдельное государство", они подразумевали под Актом "большую независимость Украины в социальном и экономическом плане". "А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве, — приводит РИА Новости слова Кравчука. — Да, союз государств, но о государстве".

Голосование за "Акт провозглашения независимости Украины" состоялось 1 декабря 1991 года. "За" проголосовали 90,32 процента участников референдума – это 76,02 процента всего взрослого населения страны. Сам документ был утвержден в августе 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР.