Бокс. Бетербиев и Гвоздик провели первую "дуэль взглядов"

Стартовая пресс-конференция двух ведущих боксеров полутяжелого веса – российского чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) Артура Бетербиева и чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика, — состоялась накануне.

После завершения пресс-раута боксеры сошлись в традиционной "дуэли взглядов". Как уже сообщали Вести.Ru, поединок Бетербиева и Гвоздика состоится 18 октября в американской Филадельфии.

"Я хочу поблагодарить Top Rank и моего оппонента Александра Гвоздика за организацию объединительного боя, — сказал Бетербиев. – Болельщики из разных стран мира увидят то, что хотят. Это будет великий бой между двумя чемпионами, желающими стать абсолютными чемпионами в полутяжелом весе. Я с нетерпением жду возможности выйти в ринг".