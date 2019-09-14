К спасению людей на затопленных курортах Испании привлекли военных

Военные подключились к спасению людей из затопленных туристических районов Испании. Они помогают эвакуировать маломобильных граждан, а также выкачивать воду из жилых домов.

Количество погибших в результате наводнений за минувшую ночь увеличилось до пяти, передает телеканал "Россия 24". Из-за непогоды закрыли несколько аэропортов, десятки автомобильных дорог перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение. Занятия в школах отменены. Информации о пострадавших российских гражданах не поступало.