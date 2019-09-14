Жизнь личная и жизнь шпионская: откровения Эдварда Сноудена

Беглый сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден женился на своей возлюбленной, ездит на метро и встречается с друзьями. Об этом он рассказал в преддверии выхода своей книги "Личное дело".

По его словам, Линдси Миллс, с которой он встречался с 2009 года, переехала к нему в Россию после его побега из США. В 2014 пара расписалась в столичном ЗАГСе и теперь живет в Москве. Они путешествуют по России, гуляют в парках и ходят в театры.

Рассказал Сноуден и о том, как его план разоблачения американских спецслужб чуть не провалился. Он переносил файлы с секретной информацией на старый компьютер и привлек внимание своего начальника. Тот спросил его, чем он занимается. На что Сноуден ответил, что крадет секреты. После этого, по его словам, оба они громко рассмеялись, а возникшие было подозрения развеялись.

США обвиняют Эдварда Сноудена в нарушении двух статей закона о шпионаже, напоминает телеканал "Россия 24". Ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Накануне он заявил, что вернется в США только в том случае, если его будет ждать справедливый суд.