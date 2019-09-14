Оператор Opal ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу

Оператор газопровода Opal – немецкий Opal Gastransport – ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу. Ограничение вступило в силу сегодня, 14 сентября, в семь утра по московскому времени.

Ограничение было наложено в связи с постановлением Федерального сетевого агентства. Согласно документу, OPAL Gastransport больше не сможет продавать транзитные мощности по отбору и забору газа объемом 15,86 миллиона киловатт в час, передает РИА Новости. Также фирма не может осуществить транспортировку с использованием данных мощностей.

Федеральное сетевое агентство поясняет, что "Газпром" имеет альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки газа в рамках выполнения договоренностей с ЕС.

Ранее Европейский суд, рассмотрев жалобу Польши, отменил решение Еврокомиссии, позволявшее "Газпрому" полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока". "Газпром" и правительство РФ разрабатывают официальный ответ на это решение. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключает, что вердикт может быть обжалован.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что введенное ограничение коснется ситуации с энергоснабжением стран ЕС и повлияет на переговоры по газу между Киевом и Еврокомиссией.