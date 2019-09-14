Причина пожаров на арабских НПЗ - атака беспилотников

В Саудовской Аравии горят два нефтеперерабатывающих завода — в районах Абкайк и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. РИА Новости сообщает, что возгорание возникло из-за атак беспилотников.

Один из НПЗ – крупнейший в мире. Оба завода принадлежат нефтегазовой компании Saudi Aramco. В настоящее время оба пожара локализованы.

Drones hit two Saudi Aramco oil facilities: state media — https://t.co/1MTdVk1Qga pic.twitter.com/GNHTr9XaNd — State Times (@State_Times) September 14, 2019

Пока неизвестно, кто стоит за атакой дронов. Это могут быть йеменские повстанцы-хуситы, которые регулярно предпринимают атаки против объектов Саудовской Аравии, используя для этого беспилотники.