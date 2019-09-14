Смертельное ДТП с автобусом: грузовик вылетел на встречку

ДТП с автобусом под Ярославлем, в результате которого есть погибшие и раненые, по информации ГИБДД, спровоцировал водитель грузовика MAN. По предварительным данным ведомства, на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу ему автобусом "ПАЗ".

В результате ДТП погибли, по разным данным, от семи до девяти пассажиров автобуса, точной информации о количестве пострадавших пока также нет — сообщается, что телесные повреждения получил 21 пассажир. Автобус перевозил 30 пассажиров по 30-километровому пригородному маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, передает "Интерфакс". В Единую дежурную диспетчерскую службу района сообщение о ДТП поступило в 10:45. Розлива топлива на месте ДТП и возгорания транспортных средств не произошло.