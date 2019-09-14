Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
14 сентября 201914:17

ДТП под Ярославлем: возросло число пострадавших, возбуждены дела

ДТП под Ярославлем: возросло число пострадавших, возбуждены дела

До 25 человек выросло количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса "ПАЗ" и грузовой машины MAN в Ярославской области. Число погибших не изменилось и составляет семь человек. Среди пострадавших — один ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Ярославской области. При этом представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что число пострадавших увеличилось до 28 человек, число погибших не изменилось.

По факту аварии, произошедшей на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново, Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудило Следственное управление Управления МВД по Ярославской области, передает "Интерфакс".

Пострадавшие в ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе размещены в больницах Ярославской области, сообщается на сайте правительства региона. Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств. Открыта горячая линия МЧС, ее телефон — 8 (4852) 79-09-01.

По информации ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика MAN: он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу автобусом "ПАЗ".

Сейчас

14:38

Смертельное ДТП: в протараненном грузовиком автобусе было 35 человек

14:07

ДТП под Ярославлем: возросло число пострадавших, возбуждены дела

12:17

Среди жертв ДТП с автобусом и грузовиком – оба водителя

11:43

Смертельное ДТП с автобусом: грузовик вылетел на встречку

11:15

Под Ярославлем автобус столкнулся с грузовиком: 7 погибли, 20 пострадали

08:46

Причина пожаров на арабских НПЗ - атака беспилотников

08:34

В Саудовской Аравии горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Смертельное ДТП: в протараненном грузовиком автобусе было 35 человек

Смертельное ДТП: в протараненном грузовиком автобусе было 35 человек

8 минут назад
Дмитрию Медведеву – 54

Дмитрию Медведеву – 54

1 час назад
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

51 минута назад
Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

1 час назад
Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

29 минут назад
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

2 часа назад
Пушков объяснил Кучме, что происходит

Пушков объяснил Кучме, что происходит

3 часа назад
Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

1 час назад
Жизнь личная и жизнь шпионская: откровения Эдварда Сноудена

Жизнь личная и жизнь шпионская: откровения Эдварда Сноудена

6 часов назад
Оператор Opal ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу

Оператор Opal ограничил доступ "Газпрома" к трубопроводу

7 часов назад
Маршал Пич анонсировал натовские эксперименты

Маршал Пич анонсировал натовские эксперименты

2 часа назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

10 минут назад
Американцы установили антирекорд на Кубке мира по баскетболу

Американцы установили антирекорд на Кубке мира по баскетболу

19 минут назад
Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

1 час назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

1 час назад
ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

1 час назад
Зеленский собрался сделать Украину "мощной кинематографической державой"

Зеленский собрался сделать Украину "мощной кинематографической державой"

1 час назад
Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом

Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом

1 час назад
Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

1 час назад
Украинцы переходят на дрова

Украинцы переходят на дрова

2 часа назад
Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

2 часа назад
Ночной взрыв на юге Швеции: ранена женщина

Ночной взрыв на юге Швеции: ранена женщина

3 часа назад
Ученый: составление генеалогического древа - сложная и долгая работа

Ученый: составление генеалогического древа - сложная и долгая работа

3 часа назад
При пожаре в частном доме в Талдоме погибли два человека

При пожаре в частном доме в Талдоме погибли два человека

3 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

4 часа назад
Евгения Медведева: могу выступать лучше

Евгения Медведева: могу выступать лучше

4 часа назад
Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

4 часа назад
Электронные сигареты со следующего года могут обложить акцизом

Электронные сигареты со следующего года могут обложить акцизом

5 часов назад
Причина пожаров на арабских НПЗ - атака беспилотников

Причина пожаров на арабских НПЗ - атака беспилотников

6 часов назад
Первая в мире плавучая атомная электростанция прибыла на Чукотку

Первая в мире плавучая атомная электростанция прибыла на Чукотку

6 часов назад
Российские школьники будут изучать песни Nirvana и фильмы Тарковского

Российские школьники будут изучать песни Nirvana и фильмы Тарковского

7 часов назад
Гибель любви: Театр на Таганке покажет бродвейский хит "Последние пять лет"

Гибель любви: Театр на Таганке покажет бродвейский хит "Последние пять лет"

9 часов назад
При очистке территории арсенала в Арысе прогремел хлопок, пострадали 4 человека

При очистке территории арсенала в Арысе прогремел хлопок, пострадали 4 человека

10 часов назад
Восстановление сгоревшего в Сибири леса началось с посадки деревьев в Новосибирске

Восстановление сгоревшего в Сибири леса началось с посадки деревьев в Новосибирске

11 часов назад
В Петербурге завершился крупнейший туристический форум

В Петербурге завершился крупнейший туристический форум

11 часов назад
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

12 часов назад
На испанские курорты обрушился "ливень столетия"

На испанские курорты обрушился "ливень столетия"

12 часов назад
Основатель французской партии "Национальный фронт" вызван на допрос

Основатель французской партии "Национальный фронт" вызван на допрос

13 часов назад
Оппозиционер Гуайдо может быть связан с колумбийским наркокартелем

Оппозиционер Гуайдо может быть связан с колумбийским наркокартелем

13 часов назад
Звезда "Отчаянных домохозяек" попала в тюрьму за дачу взятки

Звезда "Отчаянных домохозяек" попала в тюрьму за дачу взятки

14 часов назад
Рада досрочно прекратила полномочия Центризбиркома Украины

Рада досрочно прекратила полномочия Центризбиркома Украины

14 часов назад
Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

13.09.2019 14:13
Химики нечаянно создали самый чёрный материал в истории

Химики нечаянно создали самый чёрный материал в истории

13.09.2019 13:36
Техновидение #10: PROвал или PROгресс? Странные гаджеты с выставки IFA

Техновидение #10: PROвал или PROгресс? Странные гаджеты с выставки IFA

13.09.2019 11:28
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

13.09.2019 11:01

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку