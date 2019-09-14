75-летие освобождения Белграда: Медведев принял приглашение Вучича

Российский премьер Дмитрий Медведев собирается принять участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Рабочий визит продлится с 19 по 20 октября.

Приглашение в Сербию прозвучало от президента страны Александра Вучича в ходе телефонной дружеской беседы, когда Вучич поздравлял Медведева с днем рождения, передает ТАСС.

В рамках поездки запланированы переговоры с президентом, а также председателем правительства Сербии Аной Брнабич. По итогам обсуждения всего комплекса российско-сербских отношений будут подписаны двусторонние договоры, передает РИА Новости.

Медведев посещал Сербию 10 лет назад, когда был президентом России.