"ТеатРалли": у Пеговой "увели" велосипед, Ярмольник пошутил про Миронова

"ТеатРалли" — понятие, к которому мы с каждым годом все больше привыкаем. Знаменитости сели в Москве на велосипеды, чтобы поддержать артистов старшего поколения и ветеранов сцены.

Закрывают велосезон и открывают театральный одновременно. Московские актеры собрались на традиционное "ТеатРалли". Евгений Миронов, актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра Наций, старт по привычке репетирует. На велосипеде научился кататься недавно — ради роли в "Космос как предчувствие". Но коллеги в его спортивных способностях все же сомневаются

"У меня двое внуков, я хожу за велосипедами, придерживаю все время. Я спрошу у Жени Миронова, может, за ним тоже нужно", — шутит актер Леонид Ярмольник.

Звезда "Прогулки" Ирина Пегова в жизни предпочитает не гулять, а кататься. Было бы на чем. "В этом году еще ни одного велосипеда у меня не украли, поэтому я счастлива", — рассказала актриса.

Ирина Апексимова в пробеге решила участвовать на самокате дочери, но на страт так и не вышла. "Я даже встать на него не могу!" – сказала актриса.

Молодые актеры ради "ТеатРалли" опустошили гримерки.

Небольшая разминка — и старт ралли после третьего звонка. Пять километров по Бульварному кольцу. Каждый едет в своем амплуа. Велопробег не на скорость. Битвы за первое место нет. Но для привыкших к наградам артистам подготовили золотые медали. Сразу для всех.

Вручать награды будут ветераны сцены. В жизни после славы им помогает фонд "Артист", в пользу которого пойдут все собранные на "ТеатРалли" средства.

До финиша, хоть и не без приключений, добрались все артисты.

"Я был сосредоточен на пути к цели, не мог отвлекаться, но товарищи падали слева, справа", — вспоминает Евгений Миронов.

А вот у Ирины Пеговой снова "увели" велосипед.

Кто-то получил сразу две медали, кто-то растерял реквизит. Разъехались быстро. Уже 15 сентября в большинстве театров столицы — осенние премьеры.