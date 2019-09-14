Легендарные циркачи отметили столетие ленинского декрета

Столетие ленинского декрета, который продолжает работать, об организации Росгосцирка. И как раз к этому юбилею — большой цирковой фестиваль.

Знаменитый советский клоун Анатолий Марчевский возвращается на манеж. Из музея пришлось забрать свою костюм, вспомнить старые трюки.

К столетнему юбилею в Цирке на Цветном готовят праздничную программу, в которой много легендарных артистов. Вот свой выход репетирует иллюзионист Эмиль Кио. Некоторые номера этой династии фокусников так никто и не повторил.

Представитель другой династии — дрессировщиков — Андрей Дементьев-Корнилов говорит: в их семье никаких секретов нет — они просто любят своих слонов.

В 1919 году Ленин подписал указ "Об объединении театрального дела". Цирки забрали у старых владельцев — все они стали государственными. После этого началась история уже советского цирка, в котором все номера выбирались, утверждались в Москве. Здесь же решали. кому и что показывать. Но только при такой системе в стране и могли появиться свои стационарные цирки не только в крупных, но и маленьких городах. В Нижнем Тагиле это до сих одно из немногих развлечений.

"Убери эту систему, и многие зрители просто не смогут себе позволить цирк. Потому что будут приезжать в большие города, билеты будут очень дорогие. Разве на семью каждый сможет это позволить? Нет. Значит, социальная нагрузка, доступность цирка сразу исчезнут", — считает Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского государственного цирка.

Нижнетагильский цирк пару лет назад был в руинах. Но потом появилось финансирование. Новый директор Руслан Марчевский — сын Анатолия Марческого — сам руководил строителями. От старого здания остались только элементы декора. Все остальное перестроили. Манеж трансформируется, на нем теперь можно проводить ледовые шоу. С планшета регулируется климат-контроль в вольерах. А после вступления все животные идут сначала в душ, а потом в солярий.

Старейший цирк России — Санкт-Петербургский, что на Фонтанке. Сейчас ему верунли историческое название. Имя его основателя — Гаэтано Чинизелли. Артисты здесь не переставали работать даже во время блокады.

Владимир Шилинский тогда впервые попал на представление. После войны он вернется сюда, станет знаменитым акробатом и женится на циркачке, которую увидел тогда на арене.

Еще в Союзгосцирке придумали конвейер. Цирковые представления очень сложные, и невозможно, как в театре, постоянно менять репертуар. Поэтому артисты, поработав в одном городе, переезжали в другой — страна большая, программу можно было показывать несколько лет,такие вечные гастроли. Тут мало что изменилось.

Артисты цирков шапито вообще в год меняют по 10 городов. Ольга Борисова вместе мужем Алексеем Макаренко и шестью львами выступает в Белоруссии, в Бобруйске.

Дрессировщики закладываю голову в пасть к хищникам, поднимаются с ними под купол цирка. Позволяют перешагивать через себя на канате. Они оба — из цирковых династий. Ввыросли со львами и другой жизни просто не знают.

Советские артисты часто были на гастролях за границей, и везде у них были аншлаги. Юрий Никулин, кстати, отказался от роли Деточкина в фильме "Берегись автомобиля", потому что у него и у его цирка было выступление в Японии. Решил, это важнее.

Россия — единственная страна в мире, где работают больше 40 стационарных цирков. Крупнейший и у нас, и в Европе — Московский цирк на Проспекте Вернадского. В зале — почти 3 тысячи мест, высота купола — с десятиэтажный дом — 36 метров.

Руководят ареной на Вернадского братья Запашные. Они же организовали Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол", который уже в седьмой раз проходит в Москве. Соревнуются артисты из 13 стран мира. Тайвань, Куба, Монголия… Есть в конкурсе и российские участники.

"Высочайший уровень исполнительского мастерства, высочайшая планка для победителей. И артисты рискуют своими жизнями", — отметил Аскольд Запашный.

Но артисты сами говорят: если у зрителей не будет дух захватывать, то какой же это цирк?..

Фестиваль, посвященный столетию государственного цирка, проходит и на улицах Москвы. Акробаты, клоуны, воздушные гимнасты выступают под открытым небом, и на эти представления билеты не нужны.