Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве назвал президента, парламента и правительство страны "монолитной силой". По мнению министра, руководству России в отшениях с Киевом придется прислушаться к их единому голосу, пишет РИА Новости.

"Мы представляем монолитную силу, которая понимает, каково будущее Украины и как этого достичь", — отметил Пристайко.

Ранее Пристайко назвал "оттепелью" нынешний статус отношений между Украиной и Россией. Министр заявил, что цель антироссийский санкций, не "сделать РФ больно", а чтобы "мы с вами жили счастливо".