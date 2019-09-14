МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута

МИД РФ назвал дезинформацией заявление о том, что обвиняемый в шпионаже американский гражданин Пол Уилан содержится под стражей незаконно. Ранее сестра задержанного выступила с таким заявлением и добавила, что это нарушение прав человека. Ее мнение было размещено в микроблоге американского посольства в Москве и поддержано диппредставительством США.

В российском внешнеполитическом ведомстве посоветовали сестре Уилана для обмена опытом о незаконном задержании пообщаться с женой находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

48-летний руководитель службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner Пол Уилан был задержан в конце прошлого года на территории России с поличным при совершении шпионской акции. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Шпиону грозит до 20 лет лишения свободы.