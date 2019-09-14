Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

В районе станции Тайнинской (Подмосковье, Ярославское направление) электричка насмерть задавила двух человек, передает ТАСС.

Один из них – 15-летний подросток. Личность второго пока не установлена.

Погибшие переходили пути в неположенном месте и попали под скоростной поезд

На месте проводится проверка, работает следователь, передает РИА Новости.