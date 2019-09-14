Столкновение автобуса с грузовиком: стал известен размер компенсаций

Правительство Ярославской области окажет материальную помощь родственникам погибших в ДТП при лобовом столкновении грузовика и пассажирского автобуса. Размер компенсации составит 1 миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Дмитрия Миронова. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей.

Также в правительстве региона сообщили, что водитель рейсового автобуса, погибший в ДТП, не превышал скорость во время движения. Скорость ПАЗа составляла 53 километра в час. Водитель имел 12-летний стаж, регулярно проходил медосмотры.

Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль — Иваново утром 14 сентября. По данным МВД, погибли семь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В фуре был только водитель.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.