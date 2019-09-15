Саудовская Аравия после терактов наполовину сократила добычу нефти

В результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

По словам министра, взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей. Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, указал он, теракт привел также к прекращению производства попутного газа, передает ТАСС.

В ночь на субботу 10 беспилотников атаковали крупнейшие нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Нападения осудила Лига арабских государств. Там считают, что за атаками стоит Тегеран. Эту же точку зрения поддержал госсекретарь США Майк Помпео.

После пожара президент США Дональд Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии и подтвердил готовность сотрудничать с королевством для поддержания его безопасности.

