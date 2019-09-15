ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.

На сайте ведомства опубликован ряд ранее неизвестных документов о программах (они сформировались в 60-е годы) по обучению животных фотографировать секретные объекты на территории СССР в годы "холодной войны"​​​, сообщает РИА Новости.

Программа с дельфинами (их пытались использовать для атаки на корабли, для поиска подлодок или следов радиации) была проблемной, так как водные млекопитающие, работавшие с тренерами, не были привычны к командам агентов ЦРУ в полевых условиях.

Голубей использовали для передачи сообщений на протяжении столетий. Американцы использовали их в экспериментах по доставке, например, подслушивающих устройств. Результаты не впечатлили: некоторые птицы исчезли вместе с камерами. Публикуется фото голубя с миниатюрным фотоаппаратом, который крепится к телу птицы с помощью ремешка.

В 70-е годы была даже разработана пробная операция на советской территории: предполагалось выпустить птицу в Ленинграде, чтобы затем она прилетела на базу за пределами СССР.

Новости о животных-шпионах появлялись раньше и в других странах. Так, например, в 2007 году в Иране военные арестовали 14 белок, которые были обнаружены возле одного из ядерных предприятий.

В 2011 году власти Саудовской Аравии задержали парившего высоко в небе грифа, заподозрив его в работе на израильскую разведку.

В сентябре 2013 года в Египте по подозрению в шпионаже был арестован аист.

Кроме того, ЦРУ пыталось воспитать кошку-шпиона, закрепив на животном подслушивающее устройство. Этот проект, правда, провалился: хвостатого разведчика, занявшего позицию возле советского посольства в Вашингтоне, сбила машина. 14 тысяч долларов, потраченные властями на живое подслушивающее устройство, в прямом смысле слова пошли коту под хвост.