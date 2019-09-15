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15 сентября 201905:05

Неймара жестко освистали на "Парк де Пренс". Он ответил голом

Неймара жестко освистали на "Парк де Пренс". Он ответил голом

В чемпионате французской футбольной Лиги 1 прошли матчи очередного, 5-го тура. В составе действующих чемпионов из "Пари Сен-Жермен" на поле вышел Неймар, которого поклонники парижан встретили свистом и улюлюканьем. Но бразилец забил победный гол в матче со "Страсбуром" – 1:0.

Как уже сообщали Вести.Ru, нынешним летом Неймар предпринимал массу попыток уйти из состава "ПСЖ", но в итоге ничего с его трансфером не получилось, и бразильская капризная звезда осталась в столице Франции. Естественно, что фанаты чемпионов не слишком обрадовались такому поведению лидера своего клуба и выразили свое негативное отношение к поведению игрока во время очередного матча.

Но так получилось, что кроме Неймара принести победу парижанам на их родном стадионе "Парк де Пренс" в не самой серьезной игре оказалось некому. Мало того, бразилец забил буквально за несколько минут до финального свистка, чем еще более усилил впечатление от своего гола. Но, похоже, примирение с болельщиками скоро не наступит...

Результаты других матчей Лиги 1: "Дижон" – "Ним" – 0:0, "Брест" – "Ренн" – 0:0, "Монпелье" – "Ницца" – 2:1, "Бордо" – "Мец" – 2:0. Лидирует в турнире "ПСЖ" (12 очков), далее в группе фаворитов стоят "Ренн" (10), "Лилль", "Ницца" и "Анжер" (по 8).

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