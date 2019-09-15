В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42

В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность. По сообщению пресс-службы главка МЧС России по Красноярскому краю, самолет сел в штатном режиме — аварийной посадки не было.

По сообщению пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании "Красавиа" следовал рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, когда у него возникли проблемы с двигателем. На его борту, по предварительным данным, было 116 пассажиров. Авиакомпания решает, как отправить дальше пассажиров, часть из которых летит в Омск, часть — в Уфу.

По сообщению РИА Новости, Як-42 экстренно приземлился в красноярском аэропорту Емельяново из-за отказа правого двигателя.