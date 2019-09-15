Евгений Кузнецов: у меня появился шанс все исправить

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов высказался по поводу решения Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать российского игрока на три матча регулярного чемпионата НХЛ. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы снова завоевать доверие родных, партнеров и болельщиков.

"Принимаю решение НХЛ. Благодарен за поддержку. Понимаю, что у меня появился шанс все исправить. И я сделаю все возможное, чтобы снова завоевать ваше доверие. Это лето было очень непростым для меня. Я больше бы не хотел возвращаться к теме с допингом", – приводит слова российского хоккеист официальный сайт НХЛ.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Словакии в допинг-пробе Кузнецова был обнаружен кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала россиянина на четыре года. НХЛ же решила ограничиться тремя матчами.