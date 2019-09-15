В Якутии ищут вертолет, переставший выходить на связь

В Якутии ведутся поиски вертолета Eurocopter, пилот которого перестал выходить на связь во время полета на территории Оймяконского и Томпонского районов. Помимо пилота вертолет перевозил двух пассажиров.

Установлено, что вертолет вылетел из поселка Усть-Нера Оймяконского района к озеру Аяма и ручью Уточан для перевозки ранее заготовленной рыбы. При движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь. Сигналов от аварийного маяка не поступало, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Для поисков вертолета в район рыболовецкой базы устья реки Уточан с озера Аяма вылетел еще один вертолет Eurocopter, а из поселка Усть-Нера — вертолет Robinson. И тот, и другой принадлежат частным компаниям.

По факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105 начата доследственная проверка, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, вертолет, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел из Усть-Неры 13 сентября в 18 часов по местному времени (10:00 по Москве).