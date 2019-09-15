Военный транспортник США взят на сопровождение Черноморским флотом

Черноморский флот взял на сопровождение быстроходный военный транспортник США. Как сообщают в Национальном центре управления обороной, за судном следят непрерывно, для этого используются дежурные силы и средства флота.

Транспортник "Юма" вошел в Черное море накануне вечером. Это не первый подобный случай за последние месяцы: в конце июня и начале августа флот наблюдал за американскими эсминцами. По международной конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более трех недель, напоминает "Россия 24".