Депутат бундестага Робби Шлунд: Россию пытаются вытеснить с рынка ради США

Решение Европейского суда по газопроводу OPAL от 10 сентября носит политический характер, убежден глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Робби Шлунд. По его мнению, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика голубого топлива.

Депутат связывает вердикт суда с намерением, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать более конкурентоспособным американский сжиженный газ.

"Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров", — заявил Шлунд РИА Новости.

В случае холодов предстоящей зимой Германии срочно понадобится российский газ из трубопровода "Северный поток", говорит он. Также есть возможность поставок сжиженного природного газа с Ямала, если холод вдруг обрушится одновременно на Северную Америку и Центральную Европу. Уже случалось, что американского газа не хватало в морозные зимы последних лет, напомнил Шлунд.

По его словам, постоянные поставки газа из России нужны Германии для безопасности населения и функционирования промышленности, и поэтому в интересах Германии партия AfD поддерживает газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".



Позицию немецкого депутата прокомментировал в интервью RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его мнению, часть политической элиты Германии, напрямую заинтересованная в поставках российского газа по OPAL, активно выступает за снятие ограничений. Подобные заявления с немецкой стороны, считает Митрахович, дают России надежду на возможность разрешить этот энергетический конфликт с опорой на Германию.

Митрахович не исключает и возможного пересмотра решения по доступу "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL. По его словам, ограничение поставок — только один из раундов игры. Предстоит, например, оспаривание этого решения в суде ЕС с помощью Германии, и вполне может быть принято новое решение.