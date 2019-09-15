Боксер Фьюри попал в больницу после боя с Валлином

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оказался в больнице после боя с представителем Швеции Отто Валлином. Британский боксер в ходе поединка получил серьезное рассечение, однако сумел продержаться 12 раундов.

"Такая травма могла бы завершить его карьеру, возможно, ему потребуется операция. Его воля к победе беспрецедентна, но он сделал тяжелую работу", – цитирует ТАСС отца боксера Джона Фьюри.

Напомним, что британец 15 сентября победил Валлина по очкам. Его следующий бой должен состояться 22 февраля 2020 года против американца Деонтея Уайлдера.