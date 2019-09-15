Личная связь и деликатные темы: о чем говорили Путин и Нетаньяху в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился на неделе в Сочи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Темы переговоров и подробности встречи израильской делегации – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В переговорной-столовой резиденции Путина разложено меню на иврите, на местной кухне озабочены приготовлением кошерной еды. По коридорам блюда носили без упаковки, но они, впрочем, могли предназначаться российским участникам переговоров.

В камине зала переговоров заготовлены дрова, теплый прием устроили и израильским журналистам.

Путин прилетел в Сочи из Дагестана. Уже стемнело, он на ходу уточняет что-то у своего помощника по внешней политике. Президент идет на крыльцо встречать израильского премьера.

Нетаньяху проходит мимо Шойгу – не здороваясь. Просто потому, что несколькими часами ранее они уже встречались. Ушаков позади Путина кладет ему какие-то справки для проведения встречи.

А по составу израильской делегации (много военных) предельно ясно, какие вопросы планируется обсудить прежде всего.

Уже второй раз за последнее время Нетаньяху приезжает к Путину прямо накануне очень важных для него выборов. Второй раз прямо накануне выборов Путин его принимает.

"Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше 1,5 миллиона выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, мы называем их своими соотечественниками. И, конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля", — говорит президент России.

Огромный баннер с изображением рукопожатия Путина и Нетаньяху, видеоролики с кадрами их встреч. Здесь еще американский президент Трамп, индийский премьер Моди. Слоган этой рекламной кампании Нетаньяху — "Другая лига".

Российский фактор во внутренней политике для израильского премьера, видимо, настолько важен, что с ним происходят даже совсем уж неожиданные оговорки — нового премьера Великобритании Бориса Джонсона он вдруг назвал Борисом Ельциным.

C Путиным, подсчитал Нетаньху, он встречается уже тринадцатый раз. И уверен, что особые отношения двух лидеров играют особую роль в нынешней буре на Ближнем Востоке.

"Эта личная связь между нами позволила предотвратить ненужные какие-то трения или даже столкновения между нашими военными, и я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", — подчеркнул израильский премьер.

Военный в составе израильской делегации крепко держит папку с документами двумя руками, а глава Совета безопасности страны прямо на последних словах Нетаньяху перед тем, как должна была начаться закрытая часть переговоров, что-то срочно стал ему писать. И вот когда журналисты уже выходили, а двери закрывались, он передал ее Нетаньяху.

Поздняя ночь, израильские телеканалы прямо со смартфонов выходят в прямой эфир своих телеканалов. Их мало интересуют двусторонние отношения. Клубок жестких противоречий с Ираном в Сирии, роль России — вот главное.

"Особо подчеркнули необходимость, и здесь израильтяне с нами полностью согласны, обеспечивать на практике, а не на словах уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговоры, видимо, настолько деликатные, что всегда весьма открытый для журналистов министр Лавров говорит только то, что считает нужным сказать – никакие вопросы не предусмотрены.

Одно точно можно сказать: атмосфера переговоров была весьма дружеской и прагматичной. Перед отъездом многочисленная делегация попросила Путина о рукопожатии, и даже когда президент немного отвлекся, церемония прощания продолжилась.

Высокопоставленных израильских руководителей в переговорах с Путиным участвовало столько, что понадобился автобус, и всех пересчитали, чтобы никого не забыть.

Пока все рассаживались, Путин, Шойгу и Лавров продолжали стоять на крыльце резиденции и ждать отправления израильского кортежа. Тоже деталь, многое говорящая об отношении российского руководства к израильским коллегам.