Москвичей предупредили о барической "пиле" и погодных сюрпризах

Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании на предстоящей неделе. Холодный арктический воздух принесет первые заморозки ночью и дожди с мокрым снегом. Как пишут "Метеовести", небо будет закрыто дождевыми тучами, которые опустят температуру воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы.

К пятнице на севере Подмосковья ожидаются заморозки до минус двух градусов ночью, а днем температура воздуха в регионе не превысит плюс 11 градусов, пишет РИА Новости.

По прогнозу, москвичам в предстоящие дни придется пережить барическую "пилу" — резкие колебания атмосферного давления. Метеозависимым людям следует обратить особое внимание на свое здоровье. В начале недели давление упадет до 733 миллиметра ртутного столба, а поднимется только к выходным.