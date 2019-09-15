Медведев и Хачанов узнали своих соперников на турнире St. Petersburg Open

В Санкт-Петербурге завершилась жеребьевка турнира ATP St. Petersburg Open. Даниил Медведев, посеянный на соревнованиях под первым номером, пропустит стартовый раунд. А во втором круге он встретится с победителем матча между соотечественником Евгением Донским и чехом Томашом Бердыхом.

Второй номер посева Карен Хачанов также начнет турнир со второго раунда. Его соперник определится в паре Жоао Соуза (Португалия) – Йозеф Ковалик (Словакия).

St. Petersburg Open пройдет с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге на "Сибур-Арене". Призовой фонд турнира составляет около 1,18 миллиона долларов.