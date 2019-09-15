Джонсон поведал о "британском Халке"

Британский премьер Борис Джонсон считает вполне возможным выработку соглашения о будущих отношениях Великобритании с ЕС на саммите Евросоюза 17 октября. Он полон оптимизма перед намеченными на следующую неделю переговорами с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье.

В интервью The Mail on Sunday Джонсон сравнил Великобританию с героем комиксов Халком.

"Чем злее Халк становится, тем он сильнее, и он всегда сбегает, каким бы сильно связанным ни казался — и так и есть для этой страны", — сказал он.

В случае провала переговоров с ЕС Джонсон не намерен выполнять принятый британским парламентом закон о согласовании новой отсрочки Brexit. По его словам, он не будет откладывать Brexit "ни при каких обстоятельствах".