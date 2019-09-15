Израильский кабмин утвердил создание нового поселения на Западном берегу Иордана

Близ Иерихона на Западном берегу реки Иордан появится новое еврейское поселение, сообщает канцелярия главы израильского правительства. Проект поселения Мевоот-Иерихо утвержден премьер-министром Биньямином Нетаньяху на выездном заседании правительства.

Во вторник в Израиле пройдут повторные парламентские выборы. В случае переизбрания Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, северную оконечность Мертвого моря и на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Правительство еврейского государства тогда же отказалось выполнять положения документа.