Джонсон предложил утопию и посоветовал не напиваться

Автор: Дмитрий Киселёв

Китай и вообще Азия на протяжении веков были лакомым куском для колониальных держав, особенно Британии. Она всех хотела делить и нещадно грабить. А борьбу с Россией, которую вели здесь англичане, они сами называли "Большой игрой". Любопытно, что недавно о "Большой игре" вспомнил глава Объединенного командования британских Вооруженных сил Патрик Сандерс. По его словам, "Россия может возобновить "Большую игру". Если перевести на русский, то это означает, что сама Британия готовится возобновить с Россией "Большую игру".

Сам термин — XIX века. И вот какие грустные для себя карты тогда выпускали в Лондоне — про рост территории и населения Российской империи с Петра до Александра Третьего. В левом верхнем углу и в правом нижнем британцы розовым отметили границы своих владений — на островах и в Индии. Сейчас остались лишь острова, а все туда же, мол, "Большая игра".

А между тем и сама нынешняя Британия как никогда ранее близка к развалу. Из-за идиотского поведения элит по ходу Brexit. Во всяком случае, нынешний премьер Борис Джонсон за свою короткую карьеру в этом кресле уже успел потерять парламентское большинство, получить обвинения в обмане королевы и решение Верховного суда Шотландии о нарушении Борисом Джонсоном закона.

Автор: Александр Хабаров

Глубокой ночью 10 сентября британские депутаты предприняли дерзкую попытку сорвать официальную церемонию закрытия парламента. Они не выпускали спикера Джона Беркоу и распевали песни, превращая в балаган институт законодательное власти, вышколенный столетиями.

Спикер нижней палаты, который заявил о своей отставке в день Brexit — 31 октября — накануне мрачно констатировал: "Мы унижаем этот парламент во вред самим себе".

Британские таблоиды ответили смелыми фотографиями супруги спикера на фоне парламента в простынях, напомнив о случавшихся в этой семье изменах.

Между правительством Джонсона и его противниками сейчас идет беспощадная война. И ее катализатором стало решение премьер-министра приостановить работу парламента. Причем для Джонсона оно оказалось не только бессмысленным, но и крайне вредным.

"Борису ставят шах и мат", — написала лондонская Evening Standard.

Межпартийная оппозиция добилась запрета на выход из Евросоюза без соглашения, в парламенте у Джонсона уже нет большинства, попытка организовать досрочные выборы заблокирована.

Оппоненты Джонсона выстроились у стен парламента с требованием его немедленно открыть.

"У нас есть постановление суда, которое говорит, что работу парламента приостановили незаконно. Значит, это решение премьер-министра незаконно, его следует тут же отменить и созвать парламент незамедлительно", — заявила Никола Стерджен, первый министр Шотландии.

Тема достойна Льюиса Кэрролла. Зазеркалье британских законов позволяет по-разному трактовать поступки премьер-министра. Высокий суд Лондона, например, считает, что состава преступления в действиях Джонсона нет: закрытие парламента — дело сугубо политическое. В итоге разбираться будут в Верховном суде.

Британская глубинка начинает закипать. В городе Донкастер на севере Англии возмущенные жители набросились на приехавшего туда премьера. "Вы заявляетесь сюда, чтобы сказать, что нечего экономить, мы покидаем Евросоюз и у нас все будет замечательно. Все это сказки! Это Донкастер, а не Европа, тут вы соглашения ни с кем не подпишете. Вот свежие овощи и свежая рыба, но их не станет больше после вашего Brexit без сделки. Все только подорожает", — возмущены местные жители.

Больше всех жестким Brexit обеспокоены живущие в Великобритании 2,5 миллиона европейцев. "Сейчас даже боимся выехать, потому что ты выедешь из этой страны, а как возвращаться, если они еще не приняли этот статус для нас? Может, они не впустят нас в страну. Ничего не знаешь, может быть, в последнюю минуту что-то случится — и все", — говорят люди.

Ноэма и Эймантас приехали в Англию 15 лет назад из Литвы. Гражданами Великобритании они не стали, потому что тогда им пришлось бы отказаться от литовского паспорта. Сейчас оформляют здесь вид на жительство, но нет уверенности, что смогут его получить.

"Непонятно, по каким критериям они смотрят на все это: кого оставлять, а кого — нет. Кому-то уже отказывают. Они сначала открыли ворота, чтобы мы здесь нашли свою жизнь, а теперь закрывают все: вы нам не нужны", — рассказали Ноэма и Эймантас.

Заявления Джонсона о новом соглашении о Brexit пока звучат утопично. В Евросоюзе заявляют, что до сих пор не получили новых предложений британской стороны.

Единственная благодарная аудитория для Джонсона — это дети. Общаясь с учениками одной из школ, он неожиданно разоткровенничался. "Боюсь, я не делал всего, что должен был, в университете. Поэтому советую, не тратьте время в университете зря, не напивайтесь. Не факт, что вы собираетесь, но лучше не надо", — сказал Джонсон.

Вместе с Джонсоном выпивал бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон. Оба они учились в Оксфордском университете и были членами студенческого Bullingdon, который знаменит своими шумными вечеринками.

Кэмерон сейчас опубликовал мемуары. В интервью газете Тimes он признался, что очень переживает из-за своего решения провести референдум о Brexit. Теперь он не исключает того, что потребуется еще один плебисцит. "Ничего нельзя исключать, потому что нам нужно найти способ разблокировать этот тупик", — отметил Кэмерон.

Повторный референдум о Brexit обещают провести мечтающие сместить Джонсона лейбористы. Но эта идея имеет один очевидный дефект: если большинство населения опять проголосует за Brexit, то непонятно, что тогда будет делать политический истеблишмент этой страны.