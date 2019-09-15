Он жил без тормозов и был обречен: Петр Авен о Березовском и его самоубийстве

Влияние Березовского на семью Ельцина – легенда, которую он создал сам, заявил председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Если говорить о семье Ельцина, Валентине Юмашеве, Татьяне Дьяченко — он имел на них минимальное влияние. Это легенда, которую он создавал сам. Это абсолютная неправда, — подчеркнул Авен. — Юмашев был ключевой фигурой в конце 90-х годов, Березовский не оказывал никакого практически влияния, это абсолютный миф".

Термин "лихие 90-е" появился во многом благодаря Березовскому, считает Авен: "Он сам был лихой, поэтому, в общем, это вполне естественная ассоциация. Он был лихой — время было лихое".

Именно стремление Березовского играть без правил, его наглость, решительность, попрание норм одновременно с успешностью и демонстрацией богатства сделало его народным антигероем. При этом символ может быть один, и им стал Березовский – не будь его, появился бы кто-то другой, считает Авен.

Березовский был обречен, заявил он. "Он не знал пределов, у него не было тормозов, он попытался бы опять бороться за власть, а с приходом Владимира Путина это все уже было невозможно, поэтому перспектив у него реальных не было", — подчеркнул Авен, добавив, что в новом времени у Березовского уже не было возможности жить "без тормозов", как 90-е.

На вопрос, о чем бы спросил Березовского, если бы встретил его сейчас, Авен ответил: "Я спросил бы: "Борь, о чем жалеешь? Вот все-таки что-то ты понял или нет?" Но, думаю, что он бы сказал, что не жалеет ни о чем".

Рассказывая о письме Березовского Путину, Авен предположил, что тот написал его " очень тяжелом психическом состоянии". Авен также не сомневается, что Березовский покончил с собой. "Я разговаривал с его женами, с Галей. Галя уверена, что он покончил с собой. Я говорил с Гольдфарбом, который с ним общался до конца. У меня нет никаких оснований думать, что было по-другому, — подчеркнул Авен. — Опять же, эта вера в конспирологию все время, что либо он жив, либо его убили – мне вообще не нравится конспирологическое сознание, я в теории заговоров плохо верю. Поэтому в его убийство и что-то еще я тоже не верю. Мне кажется, он просто покончил с собой".

К суициду беглого олигарха могло подтолкнуть тот факт, что у него не осталось возможности заниматься тем, ради чего он жил. "И он потерял деньги, у него потерялись возможности влияния, что было для него самым важным", — добавил Петр Авен.

На похороны его не пригласили, а в Англии без приглашения не приходят. "Галя бы меня, наверное, позвала, но там командовала не Галя", — отметил Авен. Кроме того, в последние годы он уже не общался с Березовским, они не подавали друг другу руки.