Атаки дронов: восстановление поставок саудовской нефти может занять недели

Саудовской Аравии может потребоваться несколько недель на восстановление поставок нефти после атак беспилотников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее саудовские власти заявляли, что планируют восстановить работу объектов по добыче нефти к началу предстоящей недели.

После субботней атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco пострадала половина объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что саудовские НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран.

Атаки беспилотников на НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по восстановлению инфраструктуры ведутся, однако сроки завершения официально не называются. Источники Reuters утверждают, что на восстановление потребуется несколько недель. Источники телеканал Al Jazeera также утверждают, что в несколько дней правительство Саудовской Аравии не уложится.