Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Второй этап поставки ЗРС С-400 в Турцию завершен, сообщили в Минобороны России. Компоненты системы были доставлены на авиабазу Мюртед самолетами военно-транспортной авиации.

Всего с 27 августа было совершено 24 рейса. В рамках первого этапа поставок два дивизиона С-400 на базу доставили 30 рейсами.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка стоит $2,5 миллиарда. Вашингтон закупкой недоволен и грозит Анкаре различными санкциями. Турцию уже исключили из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35.