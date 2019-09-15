Российский борец Марянян завоевал серебро чемпионата мира

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане, завершилась финальная схватка в категории до 63 кг между российским борцом греко-римского стиля Степаном Маряняном и японцем Синобу Оте. Победу в ней одержал представитель Японии.

27-летний россиянин уступил сопернику со счетом 4:10. Таким образом, Марянян стал обладателем серебряной медали мирового первенства. Бронзовые награды достались Алмату Кебиспаеву из Казахстана и представителю Армении Славику Галстяню.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября. Помимо медалей на турнире разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом 2020 года.