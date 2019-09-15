Манцигов принес России первое золото на чемпионате мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в казахстанском Нур-Султане. Это первое золото сборной России на нынешнем турнире.

В финальном поединке в весовой категории до 72 кг 26-летний россиянин сумел победить представителя Узбекистана Арама Варданяна. Ранее на турнире соотечественник Манциогова Степан Марянян стал серебряным призером турнира.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.