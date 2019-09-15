Ценители терменвокса установили новый рекорд и сыграли на 289 матрешках

Новый рекорд Книги Гиннесса установили в Японии ценители инструмента терменвокс, передает канал "Россия 24".

Они одновременно сыграли на 289 стилизованных матрешках. Мероприятие было приурочено к столетию знаменитого изобретения российского и советского ученого Льва Термена - терменвокса. В стране "Восходящего солнца" этот инструмент очень популярен.

Впрочем, японцы его видоизменили, стилизовав под образ самой популярной русской куклы. И назвали соответствующе "матремин".