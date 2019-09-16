"Арсенал" не использовал шанс догнать чемпионов Англии

Матчем "Уотфорд" – "Арсенал" завершилась программа 5-го тура английской футбольной премьер-лиги. Лондонские "канониры" в случае победы над последним клубом дивизиона могли догнать "Манчестер Сити", обосновавшийся на 2-м месте. Но аутсайдеры дали бой гостям и набрали свое второе очко в чемпионате.

Игра завершилась вничью 2:2. При этом все для "Арсенала" начиналось как нельзя лучше: в первом тайме голевой дубль Обамеянга вывел гостей вперед и, казалось, что до победы им рукой подать. Однако во второй половине игры лондонцы транжирили свои моменты, то время как хозяева с максимальной пользой использовали свои: Клеверли и Перейра привели матч в ничейную гавань.

"Арсенал" догнал в таблице четырех конкурентов – "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Челси" – у всех по 8 очков. Выше только "Ливерпуль" (15 баллов) и "МанСити" (10).