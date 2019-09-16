Уникальный концерт классической музыки состоится в понедельник в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится завершающий российскую часть тура по России и Великобритании концерт уникального российско-британского Фестивального Оркестра Бриттена-Шостаковича.

Первый концерт прошел в Сочи 9 сентября, затем два концерта в Москве, а с 17-го по 25-е сентября оркестр будет выступать в Великобритании. Дружба двух великих композиторов стала идейным фактором для создания такого оркестра.

Оно приурочено к Перекрестному году музыки Великобритании и России, сообщает телеканал "Россия 24". Проводились прослушивания, в результате которых отобрали 86 музыкантов ведущих консерваторий двух стран. Возглавил оркестр художественный руководитель московской "Новой оперы имени Колобова" Ян Латам-Кёниг.