Джеки Чан по-русски признался в любви к России

Ради своих российских поклонников Джеки Чан заговорил по-русски. Он извинился перед фанатами за то, что вопреки обещанию не смог приехать в этом месяце в Москву. У знаменитого актера произошли непредвиденные изменения в графике.

В своем видеообращении к поклонникам из России Джеки Чан признался им в любви и поздравил с 70-й годовщиной установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином, сообщает "Россия 24".

"Я знаю, в социальных сетях вы пишете мне, что вы любите меня, мои работы. Хочу вам сказать, что это взаимно! Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку! Я вас люблю!" – сказал Джеки Чан.