Знарок пропустит выездные матчи "Спартака" из-за перенесенной пневмонии

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок пропустит выездную серию матчей "красно-белых" из-за перенесенной пневмонии. Руководить командой в ближайших играх будет Харийс Витолиньш.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", Знарок в ближайшее время должен пройти дополнительное обследование. Московский клуб 17 сентября в Алматы сыграет с "Барысом", 19 сентября – в Магнитогорске с "Металлургом" и 21 сентября – в Екатеринбурге с "Автомобилистом".

Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после перенесённой ранее пневмонии в эти дни должен пройти дополнительное обследование. pic.twitter.com/PG75qiKSMg — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 16, 2019

Напомним, "Спартак" на старте регулярного чемпионата КХЛ в семи играх одержал две победы, потерпел пять поражений и с семью очками занимает седьмое место в Западной конференции.