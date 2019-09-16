Шнур отреагировал на свадьбу Собчак нецензурным стихотворением

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров спустя несколько дней после свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова все-таки высказал свое мнение об эпатажных моментах их бракосочетания.

Впрочем, стих, опубликованный в "Инстаграме" Шнура, относится в целом к "русскому постмодерну", от которого "рифмы скисли". В частности, упоминается не только свадебный катафалк молодоженов, но и "художник "Павленский, который прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

Музыкант сетует, что "зритель ща пошел нестрогий", а ньюсмекеры и рады стараться.



Тем временем, ряд СМИ сообщил о том, что родители жениха ушли со свадебного банкета, не дождавшись традиционного торта, после того, как невеста исполнила эротический танец под песню Аллегровой "Войди в меня".

При этом Ксения Собчак была только в корсете и алой подвязке.

82-летний отец Константина Богомолова – известный кинокритик, который многие годы работал обозревателем изданий "Советская культура", "Советский экран" и других.

Что касается мамы невесты, то Людмила Нарусова тоже призналась, что некоторые моменты церемонии бракосочетания дочери ее шокировали. В частности, когда она увидела катафалк при выходе из ЗАГСа, то решила, что ее "прямо сейчас... и увезут и по назначению", призналась Нарусова в эфире программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".



А балерина Анастасия Волочкова, которую, по сообщениям СМИ Собчак очень ждала, вовсе решила не приходить на торжество, отметив, что не хочет принимать участие в подобной вакханалии, пишет "Комсомолка".