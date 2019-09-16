Российские волейболистки проиграли китаянкам в матче Кубка мира

В матче третьего тура Кубка мира по волейболу женская сборная России на площадке "Иокогама Арены" в Японии проиграла национальной команде Китая со счетом 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

В составе российской команды самой результативной стала Ирина Воронкова, которая записала на свой счет 11 очков. Для подопечных Серджо Бузато это поражение стало первым на турнире.

Сборная Китая одержала третью победу кряду и с девятью очками лидирует в турнирной таблице, а Россия расположилась на шестой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче турнира россиянки 18 сентября сыграют с Южной Кореей, а китаянки в тот же день встретятся с командой Доминиканской Республики.