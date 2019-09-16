Момент гибели таксиста на МКАД в Москве попал на видео

Поздним вечером в минувшую субботу, 14 сентября, на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе пересечения с Дмитровским шоссе на севере столицы произошла серьезная авария. Камера запечатлела момент фатального ДТП.

На записи видно, что эвакуатор подъехал к сломавшейся машине, стоявшей не левом ряду. Через несколько мгновений в грузовик, занявший левый ряд, влетело легковое такси.

Как сообщали СМИ, в результате инцидент на месте столкновения погиб таксист. Его пассажир оказался в больнице.