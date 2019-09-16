Один из создателей сериала "Убойная сила" погиб в ДТП под Питером

Художник-постановщик сериалов "Убойная сила" и "Морские дьяволы" Валерий Боковенко погиб в аварии под Санкт-Петербургом, виновником которой он сам и стал. Последствия ДТП сняли на видео.

Свою жизнь 72-летний создатель криминальных саг, как уточняет 78.ru, завершил днем 14 сентября на 124-м километре трассы Кемполово — Шапки в Тосненском районе Ленинградской области. Его Mazda вылетела на встречную полосу и на полной скорости лоб в лоб протаранила Honda.

Удар был такой силы, что передние части обеих машин превратились в груду металла. Боковенко от полученных травм скончался на месте, владельца Honda пришлось вырезать из салона, в больницу его доставили в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой и переломами ног.

Инспекторы не исключают, что одному из создателей "Убойной силы" стало плохо за рулем и он на время потерял контроль над машиной.