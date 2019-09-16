Новейший российский магистральный самолет совершил первый международный полет

Российский авиалайнер нового поколения МС-21 впервые совершил зарубежный рейс. Самолет вылетел из подмосковного Жуковского и приземлился в аэропорту Стамбула, где примет участие в фестивале "Технофест", сообщает агентство ТАСС. Ранее МС-21 демонстрировали только в России.



Магистральный самолет 21 века – новый российский пассажирский лайнер, разработанный в корпорации "Иркут". Главное отличие МС-21 от конкурентов – в его конструкции широко используют композитные материалы. Они делают самолет легче, надежнее и дешевле. В производство собираются запустить две версии: одна вмещает до 176 пассажиров, вторая – до 211.