Владимир Путин прибыл в Анкару

Владимир Путин прилетел в столицу Турции для участия в пятой встрече глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ожидается, что до трехстороннего саммита президент России проведент отдельные встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а затем с иранским коллегой Хасаном Рухани, передает "Интерфакс".

Темой переговоров в Анкаре станет ситуация в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Позиция России заключается в том, что достижение долгосрочной стабильности в регионе возможно только при восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии, при этом борьба с террористами должна продолжаться.

До этого аналогичные встречи глав России, Ирана и Турции уже проходили в Сочи и Тегеране, где стороны согласовали меры по гуманитарной помощи и сохранению целостности Сирии.

Планируется, что по итогам сегодняшних переговоров главы государств примут совместное заявление и выступят перед журналистами.