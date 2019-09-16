Доктор Мясников рассказал о жене-алкоголичке, которой ничем не мог помочь

Известного врача Александра Мясникова вновь пригласили в студию программы "Судьба человека". Ранее он уже был гостем Бориса Корчевникова, и рассказал о страшных годах, которые им с супругой пришлось пережить в Мозамбике, когда там шла война.

Мясников признается, что та программа дала ему возможность многое переосмыслить и взглянуть на привычные вещи по-новому, и они с женой вновь отправились в Африку, взяв с собой на этот раз и сына.

Доктор Мясников говорит, что хотел показать ему, где они с Натальей жили в молодости, а также побывать в местах, до которых из-за войны в те годы было не доехать.

Вспоминает Мясников и годы, когда он, по собственному признанию, "уже поставил крест на своей жене" из-за ее пристрастия к алкоголю.

Знаменитый доктор признается, что упустил момент, после которого было поздно что-то предпринимать, но внезапно ситуация разрешилась сама собой.

При каких обстоятельствах супруга Александра Мясникова избавилась от пристрастия к алкоголю? Почему он уговаривал жену сделать аборт, узнав о беременности? За что доктор особо благодарен ей? Как решился перебраться в США, и какие профессиональные открытия сделал для себя там?

Об этом знаменитый доктор рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".