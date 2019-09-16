Ученые зафиксировали движения мертвецов

Тело умершего человека продолжает двигаться даже через полтора года после смерти. Это установили австралийские ученые.

Исследования проходили в Австралийском центре тафономических экспериментальных исследований (Australian facility for taphonomic experimental research). Первые буквы его названия складываются в многозначительную аббревиатуру AFTER (ПОСЛЕ).

В течение 17 месяцев они снимали на камеру процесс разложения трупа, сообщает портал Вести.Медицина. То, что они увидели, может шокировать впечатлительных людей: все это время мертвец совершал движения.

Обычная человеческая реакция на труп – сильное отвращение. Когнитивный антрополог Паскаль Буайе объясняет, что всем известным культурам свойственны представления о загрязняющем, оскверняющем действии мертвых тел. Люди стремятся скорее избавиться от этого страшного объекта, предав его земле, огню или морю. Это объясняет тот факт, что процесс разложения тела был впервые так подробно документирован только в XXI веке.