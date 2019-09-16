Матч Лиги чемпионов "Байер" – "Локомотив" обслужит польская бригада арбитров

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий "Байер" на своем поле сыграет с российским "Локомотивом". Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским.

Помогать Рачковскому будут ассистенты Михал Обукович и Радослав Сейка, резервным рефери назначен Томаш Мусял. Видеопомощник судьи – Павел Гиль, ассистент видеопомощника – Бартош Франковски.

Напомним, матч "Байер" – "Локомотив" состоится в среду, 18 сентября и пройдет на поле "Бай-Арены" в Леверкузене, начало – в 22:00 по московскому времени.