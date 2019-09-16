Напавший на омоновца демонстрант получил три с половиной года колонии

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применение насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы.

Как передает телеканал "Россия 24", судья Алексей Криворучко признал Устинова виновным по уголовной статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Следствие считает, что 3 августа актер "с применением физической силы" оказал "тянущее воздействие на плечевой сустав левой руки" сотрудника ОМОНа Александра Лягин, причинив тому "телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости". Лягин рассказал на заседании, что 20 дней лечил в больнице вывих плеча.

Устинов своей вины не признал, настаивая, что на митинге оказался случайно – он знает порядок и сам недавно служил в Росгвардии. В частности, выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе чемпионата мира по футболу в 2018 году.